Украинские военные сбрасывают с дронов на грузовики оккупационной армии РФ на линии фронта древнее римское оружие "caltrops" (кальтропы), имеющее вид тяжелых металлических пластин.

Что известно об использовании ВСУ древнего римского оружия на фронте

Отмечается, что такие кальтропы помогают останавливать грузовики с военным грузом оккупационной армии РФ на линии фронта для дальнейшего поражения ударными БПЛА.

FPV-дроны регулярно поражают российские транспортные средства материально-технического обеспечения, перевозящие поставки для войск на передовой.

Авторы материала отмечают, что продовольствие и боеприпасы можно доставить до линии фронта только в микроавтобусах УАЗ-452 "Буханка", которые должны ехать на максимальной скорости.

Однако теперь водителям приходится смотреть не только вверх, но и вниз.

Как применение кальтропов парализует логистику армии РФ на фронте

Украинские дроны усеяли дороги четырехугольным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они ни падали, одна точка всегда устремлена вверх, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Кальтропы можно датировать не менее 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии. Их называют еще "ловцами пяток". Они использовались в различных формах на протяжении всей древней и средневековой эпохи и получили новое дыхание во время Второй мировой войны — они использовались движением сопротивления в Европе как способ повреждения автомобильных шин.

Хотя в 2022 году украинцы массово изготовляли кальтропы, это были большие версии, которые в основном устанавливали вручную.

Однако недавно в соцсетях появились видео, в которых россияне жаловались, что ВСУ буквально засыпают такими шипами прифронтовые дороги.

Обычно российские военные перевозят запасы ночью, когда опасность атак с FPV меньше, но при движении на высокой скорости вероятность обнаружить на дороге кальтропы невелика.

Однако главная опасность происходит от украинских дронов, которые ждут своей "добычи" и сбрасывают бомбы, как только машина останавливается.