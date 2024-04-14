ВСУ срывают планы прорыва армии РФ в районе Бахмута — Умеров
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ срывают планы прорыва армии РФ в районе Бахмута — Умеров

Рустем Умеров
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что в настоящее время украинские военные не дают оккупационной армии РФ реализовать планы по прорыву линии обороны ВСУ в районе Бахмута Донецкой области.

Что Умеров говорит о ситуации в районе Бахмута

Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута. Несмотря на численное преимущество противника, мы эффективно срываем эти планы благодаря отваге, подготовке и профессиональности защитников, которые удачно используют современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой, — отмечает глава Минобороны.

Умеров добавил, что побывал на позициях украинских военных на восточном фронте и наградил отличившихся в тяжелых боях военнослужащих.

Как украинские военные уничтожают российских окупантов под Бахмутом

В ГНСУ выложили видео уничтожение подразделениями пограничников с помощью минометов колонны преступной армии РФ в районе Бахмута.

По данным пограничников, минометный расчет пограничников поразил позиции окупантов на Бахмутском направлении.

Метко приведена артиллерия с безумным желанием уничтожить врага — убийственное сочетание для захватчиков, и пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" именно на такой эффект каждый раз и рассчитывают, — подчеркнули в ГНСУ.

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