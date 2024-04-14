Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что в настоящее время украинские военные не дают оккупационной армии РФ реализовать планы по прорыву линии обороны ВСУ в районе Бахмута Донецкой области.
Что Умеров говорит о ситуации в районе Бахмута
Умеров добавил, что побывал на позициях украинских военных на восточном фронте и наградил отличившихся в тяжелых боях военнослужащих.
Как украинские военные уничтожают российских окупантов под Бахмутом
В ГНСУ выложили видео уничтожение подразделениями пограничников с помощью минометов колонны преступной армии РФ в районе Бахмута.
По данным пограничников, минометный расчет пограничников поразил позиции окупантов на Бахмутском направлении.
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