Генштаб ВСУ

За последние сутки между украинскими войсками и российскими оккупантами произошло 60 боевых столкновений.
Результаты работы авиации ВСУ
По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по:
11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
1 пункту управления,
2 наземных станциях управления БпЛА,
1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Ситуация на востоке и юге
На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Новый, Опросное, Андреевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
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