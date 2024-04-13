Силы обороны отразили 28 российских атак на Бахмутском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны отразили 28 российских атак на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За последние сутки между украинскими войсками и российскими оккупантами произошло 60 боевых столкновений.

Результаты работы авиации ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

  • 1 пункту управления,

  • 2 наземных станциях управления БпЛА,

  • 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Ситуация на востоке и юге

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Новый, Опросное, Андреевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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