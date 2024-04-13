Сили оборони відбили 28 російських атак на Бахмутському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили 28 російських атак на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За останню добу між українськими військами та російськими окупантами відбулося 60 бойових зіткнень.

Результати роботи авіації ЗСУ

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

  • 1 пункту управління,

  • 2 наземних станціях управління БпЛА,

  • 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Ситуація на сході та півдні

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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