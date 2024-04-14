ЗСУ зривають плани прориву армії РФ в районі Бахмуту — Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зривають плани прориву армії РФ в районі Бахмуту — Умєров

Рустем Умєров
Джерело:  online.ua

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що наразі українські військові не дають окупаційній армії РФ реалізувати плани з прориву лінії оборони ЗСУ в районі Бахмуту на Донеччині. 

Що Умєров каже про ситуацію в районі Бахмуту

Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута. Попри чисельну перевагу противника ми ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою, — зазначає глава Міноборони.

 Умєров додав, що побував на позиціях українських військових на східному фронті та нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях.

Як українські військові нищать російських окупантів під Бахмутом

У ДПСУ виклали відео знищення підрозділами прикордонників за допомогою мінометів колони злочинної армії РФ в районі Бахмуту.

За даними прикордонників, мінометний розрахунок прикордонників уразив позиції окупантів на Бахмутському напрямку.

Влучно наведена артилерія з шаленим бажанням знищити ворога — вбивче поєднання для загарбників, та прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" саме на такий ефект щоразу й розраховують, — підкреслили в ДПСУ.

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