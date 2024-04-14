Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що наразі українські військові не дають окупаційній армії РФ реалізувати плани з прориву лінії оборони ЗСУ в районі Бахмуту на Донеччині.
Що Умєров каже про ситуацію в районі Бахмуту
Умєров додав, що побував на позиціях українських військових на східному фронті та нагородив військовослужбовців які відзначилися у тяжких боях.
Як українські військові нищать російських окупантів під Бахмутом
У ДПСУ виклали відео знищення підрозділами прикордонників за допомогою мінометів колони злочинної армії РФ в районі Бахмуту.
За даними прикордонників, мінометний розрахунок прикордонників уразив позиції окупантів на Бахмутському напрямку.
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