ЗСУ відбили 15 атак армії РФ за добу на Бахмутському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 15 атак армії РФ за добу на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 11.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 53 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка та Урожайне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив дві атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу армії РФ.

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