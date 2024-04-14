Українські військові скидають з дронів на вантажівки окупаційної армії РФ на лінії фронту стародавню римську зброю "caltrops" (кальтропи), яка має вигляд важких металевих пластин.

Що відомо про використання ЗСУ стародавньої римської зброї на фронті

Зазначається, що такі кальтропи допамагають зупиняти вантажівки із військовим вантажем окупаційної армії РФ на лінії фронту для їхнього подальшого ураження ударними БпЛА.

FPV-дрони регулярно вражають російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, які перевозять постачання для військ на передовій.

Автори матеріалу зазначають, що продовольство та боєприпаси можна діставити до лінії фронту лише у мікроавтобусах УАЗ-452 "Буханка", які мають їхати на максимальній швидкості.

Однак тепер водіям доводиться дивитися не тільки вгору, а й униз.

Як застосування кальтропів паралізує логістику армії РФ на фронті

Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії. Їх називають ще "ловцями п'ят". Вони в різних формах використовувалися впродовж усієї стародавньої та середньовічної епохи та отримали нове дихання під час Другої світової війни — вони використовувалися рухом опору в Європі як спосіб пошкодження автомобільних шин.

Хоча у 2022 році українці масово виготовляли кальтропи, це були більші версії, які здебільшого встановлювали вручну.

Однак нещодавно в соцмережах з'явилися відео, в яких росіяни скаржилися, що ЗСУ буквально засипають такими шипами прифронтові дороги.

Зазвичай російські військові перевозять запаси вночі, коли небезпека атак з FPV менша, але під час руху на високій швидкості ймовірність виявити на дорозі кальтропи невелика.

Однак головна небезпека походить від українських дронів, які чекають на свою "здобич" і скидають бомби, щойно машина зупиняється.