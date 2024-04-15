ВСУ уничтожили 2 станции РЭБ армии РФ на юге Украины
Категория
Украина
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ВСУ уничтожили 2 станции РЭБ армии РФ на юге Украины

ОК "Юг"
ВСУ
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На южном направлении в результате огневого поражения российские захватчики потеряли еще две радиоэлектронной станции борьбы и комплекс видеонаблюдения «Муром-М».

ОК "Юг" отчиталось об успехах за сутки

Подтверждена ликвидация еще 123 российских военных.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

В общей сложности за сутки подтверждено уничтожение в этой операционной зоне 44 единиц вооружения и военной техники РФ, в том числе двух минометов, двух систем фото- и видеонаблюдения, 14 орудий и 23 единицы автобронетехники.

Кроме того, украинские защитники уничтожили на юге четыре полевых пункта боеснабжения врага, два места хранения его горюче-смазочных материалов и материально-технических средств.

На Ореховском направлении ВСУ отразили 9 вражеских атак

Об этом Силы обороны юга сообщили в Телеграмме.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов, из которых 8 в районе Старомайорского и 1 в районе Работиного. Удачи не имели.

На левом берегу Днепра в Херсонской области, по данным командования, российские войска четырежды штурмовали позиции защитников. В результате с потерями отошли на свои исходные позиции.

Силы обороны юга продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Российские войска давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают вести аэроразведку.

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