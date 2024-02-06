Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что из Кинбурнской косы российские войска пытаются отвлекать внимание ВСУ от херсонского направления. Для этого россияне подчас усиливают обстрелы на куцурубском и очаковском направлениях.
Как армия РФ использует Кинбурнскую косу
По ее словам, российские войска испытывают опасность на Кинбурнской косе, в частности, в ее части в Николаевской области. оккупанты начали также отказываться от артиллерии и активно применяют FPV-дроны.
Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области
Отмечается, что украинские военные наносят артиллерийские и авиаудары по местам сосредоточения личного состава и вражеской техники, а также по тылам российских оккупантов.
В течение суток ВСУ ликвидировали в Херсонской области 27 российских захватчиков, РСЗО "Град", САУ "Мста-С", комплекс наблюдения "Муром-М" и один БПЛА.
Также подтверждено попадание в станцию РЭС и 11 единиц автомобильной техники.
В ОК "Юг" добавили, что также украинские военные уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов.
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