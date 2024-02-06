Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что из Кинбурнской косы российские войска пытаются отвлекать внимание ВСУ от херсонского направления. Для этого россияне подчас усиливают обстрелы на куцурубском и очаковском направлениях.

Как армия РФ использует Кинбурнскую косу

Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована, – подчеркнула спикер. Поделиться

По ее словам, российские войска испытывают опасность на Кинбурнской косе, в частности, в ее части в Николаевской области. оккупанты начали также отказываться от артиллерии и активно применяют FPV-дроны.

Поэтому пытаются запускать дроны из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств, — отметила Гуменюк.

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За сутки зафиксировано 9 безрезультативных штурмов, после которых оккупанты каждый раз с потерями возвращались на исходные позиции. Подразделения Сил обороны работают над расширением плацдарма и крепко удерживают позиции, - отмечают представители ОК "Юг". Поделиться

Отмечается, что украинские военные наносят артиллерийские и авиаудары по местам сосредоточения личного состава и вражеской техники, а также по тылам российских оккупантов.

В течение суток ВСУ ликвидировали в Херсонской области 27 российских захватчиков, РСЗО "Град", САУ "Мста-С", комплекс наблюдения "Муром-М" и один БПЛА.

Также подтверждено попадание в станцию РЭС и 11 единиц автомобильной техники.

В ОК "Юг" добавили, что также украинские военные уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов.