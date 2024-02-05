Что военные говорят об увольнении Залужного

В материале издания отмечается, что большинство военных и военачальников скептически относятся к освобождению Залужного.

По их мнению, все будет зависеть от того, кого назначат преемником Залужного.

Это увольнение сейчас было бы неуместным, потому что на поле боя командиров не меняешь, – объясняет командир противотанкового подразделения с позывным "Тигр Поделиться

По его словам, многое зависит от того, кто заменит Залужного.

Самые популярные – это те, кто здесь, и воюющие вместе с ребятами, сидящими в окопах, – отмечает военный. Поделиться

Каким военные видят нового главнокомандующего

Он добавил, что независимо от конкретного лица на посту главкома ВСУ, командующий должен обеспечить прибытие свежих сил и проведение ротации, а также увеличить поставки дронов военным.

О важности личности следующего главнокомандующего вторил и командир роты Игр.

Прежде чем увольнять кого-то с должности, особенно столь важного, нужно быть уверенным, кто заменит этого человека и какое видение будущего этой ситуации, - объясняет военный. Поделиться

Издание привело данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, который показал, что 72% украинцев отнесутся к увольнению Залужного негативно, и только 2% - положительно.

Разговаривавшие с Reuters солдаты были осторожны и не высказывали резких мнений, которые настраивают главнокомандующего против президента.