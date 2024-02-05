Украинские военные, как отмечают журналисты Reuters, преимущественно выступают против планов уволить главкома Валерия Залужного.
Что военные говорят об увольнении Залужного
В материале издания отмечается, что большинство военных и военачальников скептически относятся к освобождению Залужного.
По их мнению, все будет зависеть от того, кого назначат преемником Залужного.
По его словам, многое зависит от того, кто заменит Залужного.
Каким военные видят нового главнокомандующего
Он добавил, что независимо от конкретного лица на посту главкома ВСУ, командующий должен обеспечить прибытие свежих сил и проведение ротации, а также увеличить поставки дронов военным.
О важности личности следующего главнокомандующего вторил и командир роты Игр.
Издание привело данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2023 года, который показал, что 72% украинцев отнесутся к увольнению Залужного негативно, и только 2% - положительно.
Разговаривавшие с Reuters солдаты были осторожны и не высказывали резких мнений, которые настраивают главнокомандующего против президента.
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