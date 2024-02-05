Українські військові, як зазначають журналісти Reuters, переважно виступають проти планів звільнити головкома Валерія Залужного.
Що військові кажуть про звільнення Залужного
У матеріалі видання зазначається, що більшість військових та воєначальників скептично ставляться до звільнення Залужного.
На їхню думку, все буде залежати від того, кого призначать наступником Залужного.
За його словами, багато що залежить від того, хто замінить Залужного.
Яким військові бачать нового головнокомандувача
Він додав, що внезалежності від конкретної особи на посту головкома ЗСУ, командувач повинен забезпечити прибуття свіжих сил та проведення ротації, а також збільшити поставки дронів військовим .
Про важливість особистості наступного головнокомандувача вторив і командир роти Ігор.
Видання навело дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2023 року, яке показало, що 72% українців поставляться до звільнення Залужного негативно, і лише 2% - позитивно.
Солдати, які розмовляли з Reuters, були обережні і не висловлювали різких думок, які налаштовують головнокомандувача проти президента.
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