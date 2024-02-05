В ЗСУ висловились стосовно звільнення Залужного — Reuters
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ висловились стосовно звільнення Залужного — Reuters

Валерій Залужний
Джерело:  Reuters

Українські військові, як зазначають журналісти Reuters, переважно виступають проти планів звільнити головкома Валерія Залужного. 

Що військові кажуть про звільнення Залужного

У матеріалі видання зазначається, що більшість військових та воєначальників скептично ставляться до звільнення Залужного.

На їхню думку, все буде залежати від того, кого призначать наступником Залужного.

Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш, - пояснює командир протитанкового підрозділу з позивним "Тигр

За його словами, багато що залежить від того, хто замінить Залужного.

Найпопулярніші - це ті, хто тут, і які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах, - зазначає військовий.

Яким військові бачать нового головнокомандувача

Він додав, що внезалежності від конкретної особи на посту головкома ЗСУ, командувач повинен забезпечити прибуття свіжих сил та проведення ротації, а також збільшити поставки дронів військовим .

Про важливість особистості наступного головнокомандувача вторив і командир роти Ігор.

Перш ніж звільняти когось з посади, особливо такого важливого, потрібно бути впевненим, хто замінить цю людину і їяке бачення майбутнього цієї ситуації, - пояснює військовий.

Видання навело дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2023 року, яке показало, що 72% українців поставляться до звільнення Залужного негативно, і лише 2% - позитивно.

Солдати, які розмовляли з Reuters, були обережні і не висловлювали різких думок, які налаштовують головнокомандувача проти президента.

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