Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що з Кінбурнської коси російські війська намагаються відвертати увагу ЗСУ від херсонського напрямку. Для цього росіяни часом посилюють обстріли на куцурубському та очаківському напрямках.
Як армія РФ використовує Кінбурнську косу
За її словами, російські війська відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема, у її частині в Миколаївській області. Окупанти почали також відмовлятися від артилерії та активно застосовують FPV-дрони.
Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині
Зазначається, що українські військові завдають артилерійських та авіаударів по місцях зосередження особового складу та ворожої техніки, а також по тилах російських окупантів.
Протягом доби ЗСУ ліквідували на Херсонщині 27 російських загарбників, РСЗВ “Град”, САУ "Мста-С", комплекс спостереження "Муром-М" та один БпЛА.
Також підтверджено влучання у станцію РЕБ та 11 одиниць автомобільної техніки.
В ОК “Південь” додали, що також українські військові знищили 2 спостережні пункти окупантів.
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