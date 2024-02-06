Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що з Кінбурнської коси російські війська намагаються відвертати увагу ЗСУ від херсонського напрямку. Для цього росіяни часом посилюють обстріли на куцурубському та очаківському напрямках.

Як армія РФ використовує Кінбурнську косу

Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована, –наголосила речниця. Поширити

За її словами, російські війська відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема, у її частині в Миколаївській області. Окупанти почали також відмовлятися від артилерії та активно застосовують FPV-дрони.

Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів, — зазначила Гуменюк.

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Протягом доби зафіксовано 9 безрезультативних штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції. Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції, — наголошують представники ОК “Південь”. Поширити

Зазначається, що українські військові завдають артилерійських та авіаударів по місцях зосередження особового складу та ворожої техніки, а також по тилах російських окупантів.

Протягом доби ЗСУ ліквідували на Херсонщині 27 російських загарбників, РСЗВ “Град”, САУ "Мста-С", комплекс спостереження "Муром-М" та один БпЛА.

Також підтверджено влучання у станцію РЕБ та 11 одиниць автомобільної техніки.

В ОК “Південь” додали, що також українські військові знищили 2 спостережні пункти окупантів.