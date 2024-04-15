ЗСУ знищили 2 станції РЕБ армії РФ на півдні України
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 2 станції РЕБ армії РФ на півдні України

ОК "Південь"
ЗСУ

На південному напрямку в результаті вогневого ураження російські загарбники втратили ще дві станції радіоелектронної боротьби і комплекс відеоспостереження «Муром-М».

ОК “Південь” звітувало про успіхи за добу

Підтверджена ліквідація ще 123 російських військових.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Загалом за добу підтверджене знищення в цій операційній зоні 44 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема двох мінометів, двох систем фото- і відеоспостереження, 14 гармат і 23 одиниці автобронетехніки.

Крім того, українські захисники знищили на півдні чотири польові пункти боєпостачання ворога, два місця зберігання його паливно-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак

Про це Сили оборони півдня повідомили в Телеграмі.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 штурмів, з яких 8 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. Успіху не мали.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області, за даними командування, російські війська чотири рази штурмували позиції захисників. У результаті зі втратами відійшли на свої вихідні позиції.

Сили оборони півдня продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання й укріплення позицій.

Російські війська тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють вести аеророзвідку.

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