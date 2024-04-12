Командующий ОК "Юг" объявил об отставке
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий ОК "Юг" объявил об отставке

Андрей Ковальчук
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Генерал-майор Андрей Ковальчук, который был командующим Оперативного командования «Юг», сообщил об отставке с должности и переходе в сферу обучения военнослужащих.

Командующий ОК "Юг" объявил об отставке

Командующий обратился к военнослужащим и поблагодарил два с половиной года службы.

Благодарю вас за общую службу! Эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни каждого из нас... Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонскую область на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отвергая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил. Мы с вами жестоко сражались с врагом на юге, наши бригады показали себя как нельзя лучше в боевой работе, мы обеспечиваем и поддерживаем их и сегодня, когда они на восточном направлении выжигают нечисть из нашей земли, мужественно противостоят вражеским атакам. Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славным и своенравным. Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адским, яростно-штормовым для врагов, — написал Ковальчук.

Генерал также сообщил, что остается в армейской семье и в дальнейшем будет воспитывать молодых офицеров.

С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тех, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность , отвага и благоразумие, — из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив, — добавил командующий.

Куда дальше пойдет генерал Ковальчук

Ковальчук стал начальником Одесской военной академии

Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием самой академии, но и всей страны. Его исключительный опыт в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров, заявили в академии.

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