Командующий ОК "Юг" объявил об отставке

Благодарю вас за общую службу! Эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни каждого из нас... Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонскую область на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отвергая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил. Мы с вами жестоко сражались с врагом на юге, наши бригады показали себя как нельзя лучше в боевой работе, мы обеспечиваем и поддерживаем их и сегодня, когда они на восточном направлении выжигают нечисть из нашей земли, мужественно противостоят вражеским атакам. Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славным и своенравным. Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адским, яростно-штормовым для врагов, — написал Ковальчук.