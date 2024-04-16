Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ в результаті серії успішних контратак повернули втрачені позиції в південно-західній частині Новомихайлівки в районі окупованого Росією Донецька.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Аналітики зазначають, що українські прикордонники продовжують відбивати спроби проникнення ДРГ окупаційної армії РФ на територію Сумської області.

Протягом 15 квітня позиційні бої тривали поблизу Кремінної, на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

У той же час злочинна армія РФ проводить наступ на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська.

Аналітики із посиланням на геолокаційні дані станом на 9 квітня зазначають, що окремі підрозділи російських окупантів просувалися на північний захід від Веселого, що на північ від Бахмута та на південь від Сіверська.

Позиційні бої також тривали на північний схід від Бахмута та на схід від Сіверська в районі Спірного та Веселого.

При цьому російські воєнкори заявляють про просування в районі Часового Яру протягом 15 квітня.

Однак аналітики не мають підтверджених доказів змін лінії фронту.

За твердженнями російських воєнкорів, окупанти нібито просунулися в мікрорайоні Канал у східній частині Часового Яру.

Один російський блогер стверджував, що окупанти просунулися на 300 метрів на східній околиці Часового Яру.

Російські джерела стверджували, що загарбники просунулися поблизу заповідника Ступки-Голубівські 2, на південь від мікрорайону Канал, та що війська РФ також наступали біля Богданівки, на північний схід від Часового Яру, Калинівки, на північ від Часового Яру, та Іванівського, на південний схід від Часового Яру.

Аналітики не мають підтверджень цих заяв.

Однак у південно-східній частині Часового Яру тривали позиційні бої, поблизу мікрорайону Новий, в мікрорайоні Канал, на південний схід від Часового Яру поблизу Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка.

За словами речника ОСУВ “Хортиця” підполковника Назара Волошина, російські окупанти намагаються захопити Часів Яр, ведучи наступ з району Богданівки та Іванівського.

Аналітики також фіксують просування російських окупантів в районі Авдіївки.

Зазначається, що протягом 15 квітня загарбники просунулися в центрі Семенівки.

Згідно із геолокаційними кадрами станом на 14 квітня, російські загарбники просунулись на південний схід від Новобахмутівки.

Росіяни стверджують, що начебто наближаються до околиць Очеретиного.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися на південь від Уманського, на захід від Авдіївки, і на північ від Бердичів, на північний захід від Авдіївки.

Однак аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Уманського, Бердичі, Семенівки; на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

У той же час українські військові та російські окупанти ведуть наступальні дії на захід і південний захід від окупованого Донецька.

ЗСУ відновили позиції в південно-західній Новомихайлівці.

Між тим російські окупанти просунулись на південний схід від Красногорівки і в північно-західну частину Побєди.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

15 квітня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії зіткнення не було.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Аналітики ISW зазначають, що протягом 15 квітня тривали позиційні бої на заході Запорізької області, зокрема, в південній частині Роботиного, на північний захід від Вербового та на південний захід від Білогір'я.

Протягом 15 квітня ЗСУ завдали ударів по окупаційній армії РФ у Бердянську та на території Криму.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони завдали удару по російській військовій базі на заводі "Південнгідромаш" у Бердянську.

Російська окупаційна "влада" стверджувала, що ППО ЗС РФ нібито перехопила дві українські ракети Storm Shadow, але деякі російські джерела стверджували, що ракети вразили невизначені цілі.

Українські та російські ЗМІ із посиланням на джерела в українських спецслужбах підтвердили факт удару українців по російському командному пункту з невідомими високопосадовцями РФ в окупованому Криму.