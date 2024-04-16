За інформацією Генштабу, українські військові ліквідували ще 920 загарбників окупаційної армії РФ протягом доби та знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби окупаційна армія РФ випустила по Україні 16 ракет, завдала 31 авіаудар та здійснила 79 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.
Сили протиповітряної оборони також знищили 9 ворожих БпЛА.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції наших захисників біля Тернів і Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.
Загальні втрати ворога від початку війни складають:
особового складу — близько 455 тис 340 (+920) осіб ліквідовано;
танків — 7 тис 189 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 13 тис 809 (+13) од.;
артилерійських систем — 11 тис 609 (+16) од.;
РСЗВ — 1 тис 46 од.;
засоби ППО — 759 (+1) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 277 (+11) од.;
крилаті ракети — 2 тис 92 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15 тис 563 (+53) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 908 од.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-