ВСУ ликвидировали 920 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 920 солдат РФ в течение суток

Танк ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба, украинские военные ликвидировали еще 920 захватчиков оккупационной армии РФ за сутки и уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 16 ракет, нанесла 31 авиаудар и совершила 79 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны также уничтожили 9 вражеских БПЛА.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

  • На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали позиции наших защитников у Тернов и Торского Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

  • В Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

  • На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.

Общие потери врага с начала войны составляют:

  • личного состава — около 455 тыс 340 (+920) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 189 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 13 тыс 809 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 11 тыс 609 (+16) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 46 ед.;

  • средства ПВО — 759 (+1) ед;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 277 (+11) ед;

  • крылатые ракеты — 2 тыс 92 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 тыс 563 (+53) ед;

  • специальная техника — 1 тыс 908 ед.

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