По информации Генштаба, украинские военные ликвидировали еще 920 захватчиков оккупационной армии РФ за сутки и уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 16 ракет, нанесла 31 авиаудар и совершила 79 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.
Силы противовоздушной обороны также уничтожили 9 вражеских БПЛА.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали позиции наших защитников у Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.
В Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.
Общие потери врага с начала войны составляют:
личного состава — около 455 тыс 340 (+920) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 189 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 13 тыс 809 (+13) ед;
артиллерийских систем — 11 тыс 609 (+16) ед;
РСЗО — 1 тыс 46 ед.;
средства ПВО — 759 (+1) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 277 (+11) ед;
крылатые ракеты — 2 тыс 92 ед.;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15 тыс 563 (+53) ед;
специальная техника — 1 тыс 908 ед.
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