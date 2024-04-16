Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 16 ракет, нанесла 31 авиаудар и совершила 79 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны также уничтожили 9 вражеских БПЛА.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении россияне 8 раз атаковали позиции наших защитников у Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.