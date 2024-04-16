Как выглядит разрушенный армией РФ Часов Яр

В частности, на обнародованных кадрах видна разрушенная российскими оккупантами церковь и детская площадка рядом.

Вокруг выжженная земля и обломки от вражеских снарядов и ракет, выкорчеванные деревья и разбитые дома.

На весь квартал нет ни одного уцелевшего здания.

Способна ли армия РФ до 9 мая захватить Времен Яр

По словам заместителя командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексея Тарасенко в эфире телемарафона, ситуация в районе Временного Яра остается крайне тяжелой, однако даже незначительные продвижения российских окупантов не свидетельствуют о возможности захватить город.

Я лично знаю, что это совершенно нереалистично. Мы уже слышали многое на этом направлении подобных заявлений, к каким датам они должны были взять Бахмут и далее, к каким датам они должны были взять Авдеевку. Противник несет просто огромные, колоссальные потери по технике и в живой силе. И пока еще нет никаких намеков на тотальный успех на этом направлении. Это очень долгая история, если им удается где-то продвинуться на сотни или две сотни метров, это не значит, что у них увеличивается реальный шанс овладеть Временным Яром, — объясняет Тарасенко. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются пробиться в город по нескольким направлениям.

Традиционно противник пытается продвигаться по нескольким направлениям, но в основном непосредственно на окраинах Временного Яра он успеха не имел. Имеет незначительный успех южнее Временного Яра, ему удалось выйти к каналу Северский Донец-Донбасс, однако там наши подразделения отодвинули его обратно. Также знаю, что пытается продвигаться к северу от Временного Яра, однако пока ничего критического не происходит, оборона стабильна. Прибывают наши новые подразделения, ведут позиционную оборону достаточно успешно, подчеркнул военный. Поделиться

Кроме того, Тарасенко отметил, что на этом направлении сейчас особенно важно значение именно FPV-дронов, потому что они предпочитают противника, которое позволяет останавливать российские атаки еще на подступах к позициям и уничтожать большинство вражеской техники.