Бойцы штурмовой группы "Черный лебедь" 255 штурмового батальона ВСУ обнародовали кадры из разрушенного преступной армией РФ города Часов Яр вблизи Бахмута Донецкой области.
Как выглядит разрушенный армией РФ Часов Яр
В частности, на обнародованных кадрах видна разрушенная российскими оккупантами церковь и детская площадка рядом.
Вокруг выжженная земля и обломки от вражеских снарядов и ракет, выкорчеванные деревья и разбитые дома.
На весь квартал нет ни одного уцелевшего здания.
Способна ли армия РФ до 9 мая захватить Времен Яр
По словам заместителя командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексея Тарасенко в эфире телемарафона, ситуация в районе Временного Яра остается крайне тяжелой, однако даже незначительные продвижения российских окупантов не свидетельствуют о возможности захватить город.
Он подчеркнул, что российские оккупанты пытаются пробиться в город по нескольким направлениям.
Кроме того, Тарасенко отметил, что на этом направлении сейчас особенно важно значение именно FPV-дронов, потому что они предпочитают противника, которое позволяет останавливать российские атаки еще на подступах к позициям и уничтожать большинство вражеской техники.
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