Войска РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Александр Сырский
Войска РФ
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

оккупанты получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Сырский отчитался о работе на очень важном направлении.

Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, овладение населенным пунктом Часов Яр, создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

По информации Главкома, отдельные группы пехоты окупантов, используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, вышли в микрорайон «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский сообщил, что в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ для адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск.

Итоги работы Сырского на передовой

Главный вывод из двухдневной работы на фронте:

  • необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей,

  • наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами,

  • повышение качества проведения асимметричных действий в целях снижения боевого потенциала противника.

Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений, — написал Сырский.

Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности украинских войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов.

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