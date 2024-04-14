Войска РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.
оккупанты получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая
Сырский отчитался о работе на очень важном направлении.
По информации Главкома, отдельные группы пехоты окупантов, используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, вышли в микрорайон «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.
Сырский сообщил, что в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ для адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск.
Итоги работы Сырского на передовой
Главный вывод из двухдневной работы на фронте:
необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей,
наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами,
повышение качества проведения асимметричных действий в целях снижения боевого потенциала противника.
Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности украинских войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов.
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