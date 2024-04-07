Сырский анонсировал неприятные сюрпризы для армии РФ

7 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей, в первую очередь это были дроны и роботизированные комплексы.

Сырский оценил новое оружие для войны против российских оккупантов

По словам Главнокомандующего ВСУ, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач армия Украины всегда будет опираться на технологические инновации.

Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский обращает внимание на то, что речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, о дистанционно управляемых ударных платформах и других разработках.

Почувствуют их и наши враги, — подчеркнул главком. Поделиться

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Почему новые разработки крайне важны на поле боя

Александр Сырский обращает внимание на то, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь наших воинов на фронте, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна.

По его словам, особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.