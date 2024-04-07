Сырский анонсировал неприятные сюрпризы для армии РФ

7 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей, в первую очередь это были дроны и роботизированные комплексы.
Сырский оценил новое оружие для войны против российских оккупантов
По словам Главнокомандующего ВСУ, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач армия Украины всегда будет опираться на технологические инновации.
Сырский обращает внимание на то, что речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, о дистанционно управляемых ударных платформах и других разработках.
Почему новые разработки крайне важны на поле боя
Александр Сырский обращает внимание на то, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь наших воинов на фронте, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна.
По его словам, особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.
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