Сирський анонсував неприємні сюрпризи для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський анонсував неприємні сюрпризи для армії РФ

Олександр Сирський
Сирський

7 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і глава Міноборони Рустем Умєров ознайомилися з новими розробками українських виробників, насамперед це були дрони й роботизовані комплекси.

Сирський оцінив нову зброю для війни проти російських окупантів

За словами Головнокомандувача ЗСУ, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань армія України завжди буде опиратися на технологічні інновації.

Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський та Умєров
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський звертає увагу на те, що йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати завдання (роз)мінування, про дистанційно керовані ударні платформи, та інші розробки.

Відчують їх і наші вороги, — наголосив головком.

Сирський та Умєров
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Чому нові розробки є вкрай важливим на полі бою

Олександр Сирський звертає увагу на те, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя наших воїнів на фронті, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива.

За його словами, на особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Для мене спілкування із розробниками надихаюче, попри усвідомлення величезного обʼєму наших потреб і завдань. Разом впораємось, до перемоги.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

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