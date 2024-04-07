Сирський анонсував неприємні сюрпризи для армії РФ

7 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і глава Міноборони Рустем Умєров ознайомилися з новими розробками українських виробників, насамперед це були дрони й роботизовані комплекси.
Сирський оцінив нову зброю для війни проти російських окупантів
За словами Головнокомандувача ЗСУ, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань армія України завжди буде опиратися на технологічні інновації.
Сирський звертає увагу на те, що йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати завдання (роз)мінування, про дистанційно керовані ударні платформи, та інші розробки.
Чому нові розробки є вкрай важливим на полі бою
Олександр Сирський звертає увагу на те, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя наших воїнів на фронті, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива.
За його словами, на особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.
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