Відставка Залужного. Сирський уперше виступив з заявою

Чинний Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що український лідер Володимир Зеленський, очевидно, мав "вагомі причини" для звільнення його попередника Валерія Залужного.
Як Сирський коментує звільнення Залужного
Відставка Залужного стала для багатьох українців справжньою несподіванкою, хоча й про такий розвиток подій неодноразово попереджали українські та західні з посиланням на свої джерела в ОПУ.
Глава держави Володимир Зеленський досі не пояснив, що насправді підштовхнуло його до цього рішення.
Валерій Залужний також жодним чином не коментував своє звільнення та не називав його причину.
Журналіст поцікавився у чинного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з чим були пов’язані такі зміни, як і переформатування, практично, усього військового керівництва.
Сирський розповів про свої стосунки з Залужним
За словами головкома, він та Залужний працювали пліч-о-пліч у найважчі часи повномасштабної війни РФ проти України та навіть до її початку.
Він також пообіцяв, що всі знання і весь досвід, який він отримав за останні два роки, буде спрямований на перемогу над силами агресора РФ.
Ба більше, за словами Сирського, склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни.
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