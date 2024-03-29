Отставка Залужного. Сырский впервые выступил с заявлением

Действующий Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, очевидно, имел "веские причины" для увольнения его предшественника Валерия Залужного.
Как Сырский комментирует увольнение Залужного
Отставка Залужного стала для многих украинцев настоящей неожиданностью, хотя о таком развитии событий неоднократно предупреждали украинские и западные со ссылкой на своих источников в ОПУ.
Глава государства Владимир Зеленский до сих пор не объяснил, что на самом подтолкнуло его к этому решению.
Валерий Залужный также никак не комментировал свое увольнение и не называл его причину.
Журналист поинтересовался у действующего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с чем были связаны такие изменения, как и переформатирование практически всего военного руководства.
Сырский рассказал о своих отношениях с Залужным
По словам главкома, он и Залужный работали бок о бок в самые тяжелые времена полномасштабной войны РФ против Украины и даже до ее начала.
Он также пообещал, что все знания и весь опыт, полученный им за последние два года, будут направлены на победу над силами агрессора РФ.
Более того, по словам Сырского, состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.
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