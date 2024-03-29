Отставка Залужного. Сырский впервые выступил с заявлением

Как Сырский комментирует увольнение Залужного

Отставка Залужного стала для многих украинцев настоящей неожиданностью, хотя о таком развитии событий неоднократно предупреждали украинские и западные со ссылкой на своих источников в ОПУ.

Глава государства Владимир Зеленский до сих пор не объяснил, что на самом подтолкнуло его к этому решению.

Валерий Залужный также никак не комментировал свое увольнение и не называл его причину.

Журналист поинтересовался у действующего Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с чем были связаны такие изменения, как и переформатирование практически всего военного руководства.

У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это значит, что эти причины — веские. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский рассказал о своих отношениях с Залужным

По словам главкома, он и Залужный работали бок о бок в самые тяжелые времена полномасштабной войны РФ против Украины и даже до ее начала.

Работали как одна команда. Желаю ему удачи на новой и очень ответственной должности, — отметил Сырский. Поделиться

Он также пообещал, что все знания и весь опыт, полученный им за последние два года, будут направлены на победу над силами агрессора РФ.