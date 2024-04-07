Сирський призначив службову перевірку після скандалу з повісткою журналісту "Слідство.Інфо"

Службова перевірка через скандал з "Слідство.Інфо"

Сирський повідомив, що командувачу Сухопутних військ ЗСУ доручено провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими громадською організацією "Слідство.Інфо".

За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення. Поширити

Також головнокомандувач наголосив, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України.

Що відомо про скандал з повісткою журналісту "Слідство.Інфо"

Нещодавно журналіст-розслідувач Євгеній Шульгат опублікував матеріал про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

У ньому йдеться, що у грудні 2023 року дружина Вітюка придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації Вітюка зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн гривень, але її ринкова вартість становить понад 20 млн.

Журналісти зазначають, що Вітюку не вистачило б офіційного заробітку на цю квартиру. Водночас дружина Вітюка почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на посаду.

1 квітня до Шульгата в супермаркеті підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Журналіста здивувало, що вони знали його в обличчя.

Журналіст зняв спілкування на камеру та запитав, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, однак військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.