Сырский назначил служебную проверку после скандала с повесткой журналисту "Следствие.Инфо"

Служебная проверка из-за скандала с "Следствие.Инфо"

Сырский сообщил, что командующему Сухопутными войсками ВСУ поручено провести служебную проверку по материалам, опубликованным общественной организацией "Следствие.Инфо".

По результатам служебной проверки будут приняты решения. Поделиться

Главнокомандующий также подчеркнул, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины и охраняется законодательством Украины.

Что известно о скандале с повесткой журналисту "Следствие.Инфо"

Недавно журналист-расследователь Евгений Шульгат опубликовал материал о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

В нем говорится, что в декабре 2023 жена Витюка приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации Витюка отмечено, что за квартиру уплатили 12,8 млн гривен, но ее рыночная стоимость составляет более 20 млн. грн.

Журналисты отмечают, что Витюку не хватило бы официального заработка на эту квартиру. В то же время, жена Витюка начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на должность.

1 апреля в Шульгат в супермаркете подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Журналист удивился, что они знали его в лицо.

Журналист снял общение на камеру и спросил, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ, однако военнослужащие ушли, заметив, что фиксируют отказ от повестки.