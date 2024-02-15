Слежка за Bihus.Info. Участников расследования отправили на фронт

В Службе безопасности в ответ на запрос заявили, что работников ведомства, следивших за журналистами Bihus.Info, отправили в зону проведения боевых действий, в частности, в Донецкую и Луганскую области.

Сотрудников, которые следили за Bihus.Info, отправили на восток

Отмечается, что СБУ направила расследователям ответ на несколько вопросов.

В частности, журналисты интересовались таким:

о ком именно говорилось в комментарии СБУ о кадровых решениях в Департаменте защиты национальной государственности

продолжают ли выполнять свои служебные обязанности сейчас представители ДЗНД СБУ, о которых говорится в сюжете Bihus.Info, а именно Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник

будут ли они отстранены

кто сейчас исполняет обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности

В ответе СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ГЗНИ временно избран Андрей Ищук. А фигуранты нашего расследования вроде бы уже в Донецкой и Луганской областях, – рассказали в Bihus.Info. Поделиться

Что известно о слежке за журналистами Bihus.Info

16 января ресурс «Народная правда» распространил в сети видео, на котором несколько представителей Bihus.Info предположительно употребляли наркотические средства на корпоративе. Видео содержит записи разговоров и телефонных звонков этих сотрудников.

Основатель проекта Денис Бигус сказал, что операторов, употребляющих наркотики на видео, уволят.

Бигус добавил, что представители "пока неустановленной службы" установили камеры в номерах загородного комплекса, где члены команды Bihus.Info праздновали корпоратив.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что скрытые камеры в гостиничные номера для слежки под редакцией установили сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

СБУ после расследования сообщила, что оператор Bihus.Info фигурировала по делу о незаконном производстве и хранении наркотиков.

Дело о слежке за журналистами Bihus.Info передали ДБР — это объяснили тем, что к слежке за журналистами могут быть причастны сотрудники правоохранительного органа. Тем временем Офис генпрокурора расследует препятствование деятельности журналистов .