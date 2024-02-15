Стеження за Bihus.Info. Учасників розслідування відправили на фронт

В Службі безпеки у відповідь на запит заявили, що працівників відомства, які слідкували за журналістами Bihus.Іnfo, відправили у зону проведення бойових дій, зокрема в Донецьку та Луганську області.

Працівників, які слідкували за Bihus.Іnfo, відправили на схід

Зазначається, що СБУ надіслала розслідувачам відповідь на декілька питань.

Зокрема, журналісти цікавились таким:

про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності

чи продовжують виконувати свої службові обов'язки зараз представники ДЗНД СБУ, про яких йдеться в сюжеті Bihus.Іnfo, а саме Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник

чи будуть вони відсторонені

хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності

У відповіді СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово обрано Андрія Іщука. А фігуранти нашого розслідування начебто вже в Донецькій та Луганській областях, — розповіли у Bihus.Info. Поширити

Що відомо про стеження за журналістами Bihus.Info

16 січня ресурс «Народна правда» поширив у мережі відео, на якому кілька представників Bihus.Info ймовірно, вживали наркотичні засоби на корпоративі. Відео також містить записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

Засновник проєкту Денис Бігус сказав, що операторів, які вживають наркотики на відео, звільнять.

Бігус додав, що представники «поки невстановленої служби» встановили камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Bihus.Info святкували корпоратив.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією встановили працівники департаменту захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

СБУ після розслідування повідомила, що операторка Bihus.Info фігурувала у справі про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.

Справу про стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР — це пояснили тим, що до стеження за журналістами можуть бути причетні працівники правоохоронного органу. Тим часом Офіс генпрокурора розслідує перешкоджання діяльності журналістів.