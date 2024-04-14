Війська РФ отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня

Олександр Сирський
Війська РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Окупанти отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня

Сирський відзвітував про роботу на дуже важливому напрямку.

Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

За інформацією Головкома, окремі групи піхоти окупантів, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський повідомив, що на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ для адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ.

Підсумки роботи Сирського на передовій

Головний висновок з дводенної роботи на фронті:

  • необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової,

  • нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами,

  • підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника.

Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів, — написав Сирський.

Головна задача цих заходів — нарощування боєздатності українських військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів.

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