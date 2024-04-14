Сирський подякував захисникам та захисницям у десяту річницю початку АТО

Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція.
Сирський закликав згадати полеглих учасників АТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля.
Головнокомандувач зауважив, що тоді з честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції.
Головнокомандувач ЗСУ закликав згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу України у протистоянні російській навалі.
Початок АТО: що відомо
Як відомо, 12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним взяв під контроль Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Дружківку, Костянтинівку, Бахмут.
13 квітня РНБО оголосила рішення про початок Антитерористичної операції, а сама операція почалася 14 квітня.
Одним з перших завдань АТО було звільнення Слов'янська.
АТО тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018. Після АТО на сході України була введена операція Об'єднаних сил (ООС).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-