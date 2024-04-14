Сирський подякував захисникам та захисницям у десяту річницю початку АТО

Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція.

Сирський закликав згадати полеглих учасників АТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля.

Головнокомандувач зауважив, що тоді з честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції.

Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ закликав згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу України у протистоянні російській навалі.

Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям! Боротьба триває. Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі! Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю. Ми переможемо! Слава Україні! Поширити

Початок АТО: що відомо

Як відомо, 12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним взяв під контроль Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Дружківку, Костянтинівку, Бахмут.

13 квітня РНБО оголосила рішення про початок Антитерористичної операції, а сама операція почалася 14 квітня.

Одним з перших завдань АТО було звільнення Слов'янська.