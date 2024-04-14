Сырский поблагодарил защитников и защитниц в десятую годовщину начала АТО

Ровно 10 лет назад, 14 апреля 2014 года, во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция.
Сырский призвал вспомнить павших участников АТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что объявление Антитеррористической операции явилось реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля.
Главнокомандующий заметил, что тогда с честью исполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и заместителя руководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции.
Главнокомандующий ВСУ призвал вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, уложивших свою жизнь за свободу Украины в противостоянии российскому нашествию.
Начало АТО: что известно
Как известно, 12 апреля 2014 года российский диверсионный отряд во главе с Игорем Гиркиным взял под контроль Славянск, Краматорск, Лиман, Дружковку, Константиновку, Бахмут.
13 апреля СНБО объявил решение о начале Антитеррористической операции, а сама операция началась 14 апреля.
Одной из первых задач АТО было освобождение Славянска.
АТО длилась с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018. После АТО на востоке Украины была введена операция Объединенных сил (ООС).
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