Сырский поблагодарил защитников и защитниц в десятую годовщину начала АТО

Ровно 10 лет назад, 14 апреля 2014 года, во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция.

Сырский призвал вспомнить павших участников АТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что объявление Антитеррористической операции явилось реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля.

Главнокомандующий заметил, что тогда с честью исполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и заместителя руководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции.

Большое спасибо каждому украинскому защитнику и защитнице, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть. Благодарю каждого, кто защищал и защищает независимость Украины. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ призвал вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, уложивших свою жизнь за свободу Украины в противостоянии российскому нашествию.

Вечная слава и вечная память нашим героям! Борьба продолжается. Все участвовавшие в Антитеррористической операции очень хорошо усвоили, что украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе! Мы делаем все, чтобы освободить нашу землю. Мы победим! Слава Украине! Поделиться

Начало АТО: что известно

Как известно, 12 апреля 2014 года российский диверсионный отряд во главе с Игорем Гиркиным взял под контроль Славянск, Краматорск, Лиман, Дружковку, Константиновку, Бахмут.

13 апреля СНБО объявил решение о начале Антитеррористической операции, а сама операция началась 14 апреля.

Одной из первых задач АТО было освобождение Славянска.