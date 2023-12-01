Сдавала оккупантам бойцов АТО. Бывшая полицейская из Харьковской области получила тюремный срок

Из украинской полиции "перескочила" в российскую оккупационную – суд вынес приговор за государственную измену бывшей сотруднице полиции Харьковской области.

Предательница строила "карьеру" у оккупантов

Полицейская из Двуричной (Харьковская область) в прошлом году сотрудничала с РФ и во время оккупации сдавала сотрудников СБУ и участников АТО. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госпредательство.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Facebook.

Во время оккупации пгт Двурична Купянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

Так, будучи в то время действующей сотрудницей Национальной полиции Украины, женщина вступила в должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

Во время приема на работу она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО, и работников Службы безопасности Украины.

Впоследствии она вступила в должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двурична)" в указанном незаконном правоохранительном органе.

Предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тыс российских рублей.

СБУ обнаружили "консерву" ФСБ

Контрразведчики Службы безопасности задержали «расконсервированного» агента ФСБ, больше года находившегося в «режиме ожидания» на приграничной территории Черниговщины.

С октября 2023 г. по указанию российской спецслужбы агент приступил к сбору разведданных о дислокации украинских защитников в регионе.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничной Украине и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

Злоумышленником является 20-летний житель Новгород-Северской общины, завербованный ФСБ еще в марте 2022 года во время временной оккупации части региона. Поделиться

Тогда он получил оперативный псевдоним «Шут» и инструкции по разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

После побега оккупантов из Черниговщины они покинули своего приспешника на территории области и перевели в «режим ожидания».

В октябре этого года на российского агента вышел его «куратор» – кадровый сотрудник пограничного управления ФСБ по Брянской области – и поставил ему разведзадачу.

Для их выполнения предатель ездил по региону на собственном автомобиле и снимал на камеру мобильного телефона места возможного базирования сил обороны.

Полученные сведения он передавал агрессору через специально созданный электронный почтовый ящик.

Для конспирации вражеский агент удалял все сообщения сразу после их прочтения представителем ФСБ.