СБУ задержала предателя, который навел "Искандер" на центр Харькова

Служба безопасности задержала российского агента, скорректировавшего воздушную атаку РФ на Харьков 6 октября. Тогда погибли 10-летний мальчик и его бабушка.
Задержан корректировщик удара по Харькову
Следствие установило, что завербованный дистанционно мужчина передал россиянам электронные координаты целей с привязкой к местности.
Агент под видом рабочих поездок (он занимается строительством автодорог и мостов) фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона.
Данные передавал российскому ГРУ из-за «связной» из временно оккупированной части на востоке Украины — им был один из бывших вожаков «ЛНР» по прозвищу «Шаман», которому СБУ ранее объявила подозрение.
Во время обысков у задержанного обнаружили телефоны, SIM-карты, банковские карты, более $10 тысяч. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).
Что известно о ракетном ударе по Харькову 6 октября
Утром 6 октября российская армия нанесла ракетные удары "Искандерам" по центру Харькова. Под прицелом неприятеля оказались жилые дома.
Ракеты "Искандер" попали в жилой сектор: одна попала в проезжую часть, а вторая - в трехэтажный жилой дом.
В результате удара погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет. Ранения получили 30 человек, среди пострадавших был 11-месячный мальчик – брат погибшего ребенка;
Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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