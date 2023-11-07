СБУ задержала предателя, который навел "Искандер" на центр Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала предателя, который навел "Искандер" на центр Харькова

СБУ
Обстрел
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Служба безопасности задержала российского агента, скорректировавшего воздушную атаку РФ на Харьков 6 октября. Тогда погибли 10-летний мальчик и его бабушка.

Задержан корректировщик удара по Харькову

Следствие установило, что завербованный дистанционно мужчина передал россиянам электронные координаты целей с привязкой к местности.

Агент под видом рабочих поездок (он занимается строительством автодорог и мостов) фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона.

Данные передавал российскому ГРУ из-за «связной» из временно оккупированной части на востоке Украины — им был один из бывших вожаков «ЛНР» по прозвищу «Шаман», которому СБУ ранее объявила подозрение.

Во время обысков у задержанного обнаружили телефоны, SIM-карты, банковские карты, более $10 тысяч. Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Что известно о ракетном ударе по Харькову 6 октября

Утром 6 октября российская армия нанесла ракетные удары "Искандерам" по центру Харькова. Под прицелом неприятеля оказались жилые дома.

Ракеты "Искандер" попали в жилой сектор: одна попала в проезжую часть, а вторая - в трехэтажный жилой дом.

В результате удара погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет. Ранения получили 30 человек, среди пострадавших был 11-месячный мальчик – брат погибшего ребенка;

Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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