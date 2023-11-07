СБУ затримала зрадника, який навів "Іскандер" на центр Харкова

Служба безпеки затримала російського агента, який скорегував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня. Тоді загинули 10-річний хлопчик та його бабуся.

Затримано корегувальника удару по Харкову

Слідство встановило, що завербований дистанційно чоловік передав росіянам електронні координати «цілей» з привʼязкою до місцевості.

Агент під виглядом робочих поїздок (він займається будівництвом автодоріг і мостів) фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

Дані передавав російському ГРУ через «звʼязкового» з тимчасово окупованої частини на сході України — ним був один із колишніх ватажків «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше оголосила підозру.

Під час обшуків у затриманого знайшли телефони, SIM-картки, банківські картки, понад $10 тисяч. Йому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Що відомо про ракетний удар по Харкову 6 жовтня

Вранці 6 жовтня російська армія завдала ракетних ударів "Іскандерами" по центру Харкова. Під прицілом ворога опинилися житлові будинки.

Ракети “Іскандер” поцілили в житловий сектор: одна влучила у проїжджу частину, а друга — у триповерховий житловий будинок

Внаслідок удару загинули 2 людини - 10-річний хлопчик та жінка 67 років. Поранення отримали 30 осіб, серед потерпілих був 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини;

Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).