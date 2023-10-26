Шпигували для РФ на Сумщині. СБУ затримала групу російських агентів — фото

Серед основних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За наданими шпигунами координатами окупанти планували вдарити РСЗВ “Град” та дронами-камікадзе.

СБУ затримала російських шпигунів

Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як з'ясувало слідство, серед основних "цілей" ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами окупанти планували вдарити РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе.

Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року.

Агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з РФ. Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі. Поширити

Щоб розширити "діапазон" з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області. Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників.

Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка надалі дистанційно "звітувала" своєму "куратору" з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи та затримали їх у власних помешканнях.

Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів ФСБ

Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині.

Зрадник збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом «робочих» поїздок по регіону на власному автомобілі.

Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в РФ.

Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.

При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.