Шпионили для РФ на Сумщине. СБУ задержала группу российских агентов — фото

Среди основных целей врага были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами. По предоставленным шпионам координатам оккупанты планировали ударить РСЗО "Град" и дронами-камикадзе.

СБУ задержала российских шпионов

Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснило следствие, среди основных целей врага были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами. По данным координатами оккупанты планировали ударить РСЗО "Град" и дронами-камикадзе.

Установлено, что руководитель агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

Агрессор совершил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений на неработающих пунктах пропуска из РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны на северо-восточном рубеже. Поделиться

Чтобы расширить "диапазон" по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух подельников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области. Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников.

Всю полученную разведывательную информацию приспешники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно "отчитывалась" своему "куратору" из вражеской спецслужбы. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Сотрудники СБУ разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных помещениях.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с работой в пользу страны-агрессора.

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Задержание агентов ФСБ

Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области.

Предатель собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области. Делал это под видом «рабочих» поездок по региону на собственном автомобиле.

Полученные данные агент отправлял врагу через одного из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто уезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.

Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 продолжил сотрудничество с врагом.

Сотрудники СБУ задержали предателя при попытке передачи разведданных об украинских защитниках.

При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.