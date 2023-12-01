Здавала окупантам бійців АТО. Колишня поліцейська з Харківщини отримала тюремний термін

З української поліції “перескочила” в російську окупаційну – суд виніс вирок за державну зраду колишній співробітниці поліції Харківської області.

Зрадниця будувала “кар’єру” в окупантів

Поліцейська з Дворічної (Харківська область) минулого року співпрацювала з РФ і під час окупації здавала співробітників СБУ та учасників АТО. Її засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook.

Під час окупації смт Дворічна Куп'янського району правоохоронниця вирішила продовжити будувати свою кар'єру, але вже при окупантах.

Так, будучи на той час чинною співробітницею Національної поліції України, жінка обійняла посаду "в. о. старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції" у так званому "Управлінні внутрішніх справ ВЦА Харківської області".

Під час прийому на "роботу" вона власноруч написала пояснення, в якому вказала перелік відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Згодом вона обійняла посаду "дільничного уповноваженого поліції групи дільничних уповноважених поліції Пункту поліції № 1 (дислокація смт Дворічна)" у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Зрадниця особисто здійснювала прийом та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісяця жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тис російських рублів.

СБУ виявили “консерву” ФСБ

Контррозвідники Служби безпеки затримали «розконсервованого» агента ФСБ, який понад рік перебував у «режимі очікування» на прикордонній території Чернігівщини.

З жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби агент приступив до збору розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні.

Насамперед фігурант намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

Зловмисником є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований ФСБ ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Поширити

Тоді він отримав оперативний псевдонім «Шут» та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у «режим очікування».

У жовтні цього року на російського агента вийшов його «куратор» – кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області – та поставив йому розвідзавдання.

Для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони.

Отримані відомості він передавав агресору через спеціально створену електронну поштову скриньку.

Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ.