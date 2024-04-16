Бійці штурмової групи "Чорний лебідь" 255 штурмового батальйону ЗСУ оприлюднили кадри зі зруйнованого злочинною армією РФ міста Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.
Як виглядає зруйнований армією РФ Часів Яр
Зокрема, на оприлюднених кадрах видно зруйновану російськими окупантами церкву та дитячий майданчик поряд.
Навколо — випалена земля й уламки від ворожих снарядів і ракет, викорчувані дерева та потрощені будинки.
На весь квартал немає жодної вцілілої будівлі.
Чи здатна армія РФ до 9 травня захопити Часів Яр
За словами заступника командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексія Тарасенка в ефірі телемарафону, ситуація в районі Часового Яру залишається вкрай важкою, однак навіть незначні просування російських окупантів не свідчать про змогу захопити місто.
Він підкреслив, що російські окупанти намагаються пробитись до міста з кількох напрямків.
Крім того, Тарасенко зазначив, що на цьому напрямку зараз особливо важливе значення мають саме FPV-дрони, тому що вони дають перевагу над противником, яка дозволяє зупиняти російські атаки ще на підступах до позицій та знищувати більшість ворожої техніки.
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