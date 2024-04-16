Як виглядає зруйнований армією РФ Часів Яр

Зокрема, на оприлюднених кадрах видно зруйновану російськими окупантами церкву та дитячий майданчик поряд.

Навколо — випалена земля й уламки від ворожих снарядів і ракет, викорчувані дерева та потрощені будинки.

На весь квартал немає жодної вцілілої будівлі.

Чи здатна армія РФ до 9 травня захопити Часів Яр

За словами заступника командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексія Тарасенка в ефірі телемарафону, ситуація в районі Часового Яру залишається вкрай важкою, однак навіть незначні просування російських окупантів не свідчать про змогу захопити місто.

Я особисто знаю, що це абсолютно нереалістично. Ми вже чули багато на цьому напрямку подібних заяв, до яких дат вони мали взяти Бахмут і далі, до яких дат вони мали взяти Авдіївку. Противник несе просто величезні , колосальні втрати по техніці і в живій силі. І поки ще немає жодних натяків на якийсь тотальний успіх на цьому напрямку. Це дуже довга історія, якщо їм вдається десь просунутися на сотні чи дві сотні метрів, це не означає, що у них збільшується реальний якийсь шанс оволодіти Часовим Яром, — пояснює Тарасенко. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти намагаються пробитись до міста з кількох напрямків.

Традиційно противник намагається просуватися на кількох напрямках, але в основному безпосередньо на околицях Часового Яру він успіху не мав. Має незначний успіх південніше Часового Яру, йому було вдалося вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас, однак там наші підрозділи відсунули його назад. Також знаю, що намагається просуватися північніше Часового Яру, однак наразі нічого критичного не відбувається, оборона стабільна. Прибувають наші нові підрозділи, ведуть позиційну оборону досить успішно, — підкреслив військовий. Поширити

Крім того, Тарасенко зазначив, що на цьому напрямку зараз особливо важливе значення мають саме FPV-дрони, тому що вони дають перевагу над противником, яка дозволяє зупиняти російські атаки ще на підступах до позицій та знищувати більшість ворожої техніки.