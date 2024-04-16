Американський генерал Грандж назвав ключову перевагу ЗСУ над армією РФ

За словами американського генерал-майора у відставці Девіда Гранджа, розв'язана Росією злочинна війна проти України нагадує йому Першу світову, однак має унікальні відмінності.
У чому полягає перевага ЗСУ над окупаційною армією РФ
Грандж, який приймав участь у війнах у В’єтнамі, Іраку, Північній Македонії та Косово, зазначив, що на відміну від російських окупантів українські військові точно знають, за що ведуть війну.
Він підкреслив, що Україна веде боротьбу на стороні добра і в українських військових є причина іти у бій.
Як окупаційна армія РФ в Україні повторює помилки США у В’єтнамі
Грандж зазначив, що у багатьох російських окупантів, яких кидають у бій, не має внутрішньої причини для війни проти українців.
За його словами, наразі США ретельно вивчають унікальний досвід війни в Україні.
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