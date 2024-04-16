Американський генерал Грандж назвав ключову перевагу ЗСУ над армією РФ

За словами американського генерал-майора у відставці Девіда Гранджа, розв'язана Росією злочинна війна проти України нагадує йому Першу світову, однак має унікальні відмінності.

У чому полягає перевага ЗСУ над окупаційною армією РФ

Грандж, який приймав участь у війнах у В’єтнамі, Іраку, Північній Македонії та Косово, зазначив, що на відміну від російських окупантів українські військові точно знають, за що ведуть війну.

У війнах деякі речі ніколи не змінюються. Політика є визначальною. Боєприпаси є необхідними. Солдатів треба ретельно тренувати. І ви маєте мати мотивацію для війни. Це — одна з переваг України, тому що в України мотивація є, — підкреслює колишній американський військовий. Поширити

Він підкреслив, що Україна веде боротьбу на стороні добра і в українських військових є причина іти у бій.

Як окупаційна армія РФ в Україні повторює помилки США у В’єтнамі

Грандж зазначив, що у багатьох російських окупантів, яких кидають у бій, не має внутрішньої причини для війни проти українців.

Чому вони там? Самі військові цього не розуміють. А українські військові розуміють. Тож у вас велика перевага у моральному вимірі — воювати за свою країну і за свій народ. І це важливо у кожній війні. І це було нашою проблемою у В’єтнамі. Я пам’ятаю Ірак, Бейрут, Балкани — всюди, де ми були. І це важливий чинник. Інколи, він важливіший за зброю. Також важливо розуміти, що війна в Україні унікальна. Це нагадує Першу світову, коли у вас є ця окопна війна, коли чергуються статичні фази, оборона, знову статика, наступ... Але при цьому у небі застосовуються високі технології. Вони повсюди, і від них неможливо сховатися. Дрони, РЕБ тощо, — підкреслив генерал США у відставці. Поширити

За його словами, наразі США ретельно вивчають унікальний досвід війни в Україні.