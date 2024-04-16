По словам американского генерал-майора в отставке Дэвида Гранджа, развязанная Россией преступная война против Украины напоминает ему Первую мировую, однако имеет уникальные отличия.

В чем преимущество ВСУ над оккупационной армией РФ

Грандж, принимавший участие в войнах во Вьетнаме, Ираке, Северной Македонии и Косово, отметил, что в отличие от российских окупантов украинские военные точно знают, за что ведут войну.

В войнах некоторые вещи никогда не меняются. Политика является определяющей. Боеприпасы необходимы. Солдат нужно тщательно тренировать. И вы должны иметь мотивацию для войны. Это одно из преимуществ Украины, потому что у Украины мотивация есть, — подчеркивает бывший американский военный. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу на стороне добра и у украинских военных есть причина идти в бой.

Как оккупационная армия РФ в Украине повторяет ошибки США во Вьетнаме

Грандж отметил, что у многих российских оккупантов, которых бросают в бой, нет внутренней причины для войны против украинцев.

Почему они там? Сами военные этого не понимают. А украинские военные понимают. Так что у вас большое преимущество в моральном измерении — воевать за свою страну и за свой народ. И это важно в каждой войне. И это было нашей проблемой во Вьетнаме. Я помню Ирак, Бейрут, Балканы — везде, где мы были. И это немаловажный фактор. Иногда он важнее оружия. Также важно понимать, что война в Украине уникальна. Это напоминает Первую мировую, когда у вас есть эта окопная война, когда чередуются статические фазы, оборона, снова статика, наступление... Но при этом в небе используются высокие технологии. Они повсюду, и от них невозможно укрыться. Дроны, РЭБ и тому подобное, — подчеркнул генерал США в отставке. Поделиться

По его словам, в настоящее время США тщательно изучают уникальный опыт войны в Украине.