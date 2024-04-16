По словам американского генерал-майора в отставке Дэвида Гранджа, развязанная Россией преступная война против Украины напоминает ему Первую мировую, однако имеет уникальные отличия.
В чем преимущество ВСУ над оккупационной армией РФ
Грандж, принимавший участие в войнах во Вьетнаме, Ираке, Северной Македонии и Косово, отметил, что в отличие от российских окупантов украинские военные точно знают, за что ведут войну.
Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу на стороне добра и у украинских военных есть причина идти в бой.
Как оккупационная армия РФ в Украине повторяет ошибки США во Вьетнаме
Грандж отметил, что у многих российских оккупантов, которых бросают в бой, нет внутренней причины для войны против украинцев.
По его словам, в настоящее время США тщательно изучают уникальный опыт войны в Украине.
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