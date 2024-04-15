Эстонский генерал предупредил о новой тактике армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Эстонский генерал предупредил о новой тактике армии РФ на фронте

армия РФ
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Источник:  ERR

Как считает начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Митс, российские захватчики начали использовать на поле боя в Украине “тактику амебы”.

Россия сменила тактику на фронте

Энно Митс обращает внимание на то, что солдаты РФ не могут совершить глубокий прорыв, поэтому они пытаются экспериментировать меньшими силами.

Враг рассчитывает, что сможет найти слабое место в украинской обороне.

Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются повсюду, несмотря на потери своих солдат, техники и надеются, что вдруг появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе.

Энно Митс

Энно Митс

Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии

Почему Россия пытается уничтожить Харьков

Как отмечает Митс, можно считать чудом тот факт, что Харьков до сих пор не уничтожен, ведь он совсем рядом с зоной боевых действий.

Он также предположил, что страна-агрессорка делает все возможное, чтобы расширить линию фронта, поскольку это в свою очередь заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее истончение.

Хотя у России есть возможность бомбить Харьков, но у нее нет возможности взять город. Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется гораздо больше войск, — объяснил Энно Митс.

Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день Россия имеет больше войск в Украине, чем два года назад.

Однако уровень их подготовки и уровень командования низкий.

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