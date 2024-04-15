Эстонский генерал предупредил о новой тактике армии РФ на фронте

Как считает начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Митс, российские захватчики начали использовать на поле боя в Украине “тактику амебы”.
Россия сменила тактику на фронте
Энно Митс обращает внимание на то, что солдаты РФ не могут совершить глубокий прорыв, поэтому они пытаются экспериментировать меньшими силами.
Враг рассчитывает, что сможет найти слабое место в украинской обороне.
Почему Россия пытается уничтожить Харьков
Как отмечает Митс, можно считать чудом тот факт, что Харьков до сих пор не уничтожен, ведь он совсем рядом с зоной боевых действий.
Он также предположил, что страна-агрессорка делает все возможное, чтобы расширить линию фронта, поскольку это в свою очередь заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее истончение.
Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день Россия имеет больше войск в Украине, чем два года назад.
Однако уровень их подготовки и уровень командования низкий.
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