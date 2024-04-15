Эстонский генерал предупредил о новой тактике армии РФ на фронте

Россия сменила тактику на фронте

Энно Митс обращает внимание на то, что солдаты РФ не могут совершить глубокий прорыв, поэтому они пытаются экспериментировать меньшими силами.

Враг рассчитывает, что сможет найти слабое место в украинской обороне.

Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются повсюду, несмотря на потери своих солдат, техники и надеются, что вдруг появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе. Энно Митс Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии

Почему Россия пытается уничтожить Харьков

Как отмечает Митс, можно считать чудом тот факт, что Харьков до сих пор не уничтожен, ведь он совсем рядом с зоной боевых действий.

Он также предположил, что страна-агрессорка делает все возможное, чтобы расширить линию фронта, поскольку это в свою очередь заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее истончение.

Хотя у России есть возможность бомбить Харьков, но у нее нет возможности взять город. Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется гораздо больше войск, — объяснил Энно Митс. Поделиться

Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день Россия имеет больше войск в Украине, чем два года назад.