Естонський генерал попередив про нову тактику армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Естонський генерал попередив про нову тактику армії РФ на фронті

армія РФ
Джерело:  ERR

Як вважає начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс, російські загарбники почали використовувати на полі бою в Україні “тактику амеби”.

Росія змінила тактику на фронті

Енно Митс звертає увагу на те, що солдати РФ не можуть здійснити глибокий прорив, саме тому вони намагаються експериментувати меншими.

Ворог розраховує на те, що зможе знайти слабке місце в українській обороні.

Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри втрати своїх солдатів, техніки й сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі.

Енно Митс

Енно Митс

Начальник Генштабу Сил оборони Естонії

Чому Росія намагається знищити Харків

Як зазначає Митс, можна вважати дивом той факт, що Харків досі не знищений, адже він зовсім поруч із зоною бойових дій.

Він також припустив, що країна-агресорка робить все можливе, щоб розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Хоча у Росії є можливість бомбити Харків, але у неї немає можливості взяти місто. Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ, — пояснив Енно Митс.

Згідно з його даними, станом на сьогодні Росія має більше військ в Україні, ніж два роки тому.

Однак рівень їхньої підготовки та рівень командування низький.

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