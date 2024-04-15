Як вважає начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Енно Митс, російські загарбники почали використовувати на полі бою в Україні “тактику амеби”.
Росія змінила тактику на фронті
Енно Митс звертає увагу на те, що солдати РФ не можуть здійснити глибокий прорив, саме тому вони намагаються експериментувати меншими.
Ворог розраховує на те, що зможе знайти слабке місце в українській обороні.
Чому Росія намагається знищити Харків
Як зазначає Митс, можна вважати дивом той факт, що Харків досі не знищений, адже він зовсім поруч із зоною бойових дій.
Він також припустив, що країна-агресорка робить все можливе, щоб розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.
Згідно з його даними, станом на сьогодні Росія має більше військ в Україні, ніж два роки тому.
Однак рівень їхньої підготовки та рівень командування низький.
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