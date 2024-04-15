Армія РФ обстріляла Сіверськ на Донеччині — загинуло четверо людей

14 квітня російські війська з реактивної артилерії обстріляли Сіверськ на Донеччині. Через обстріл загинули четверо чоловіків.

Що відомо про атаку РФ Сіверська

14 квітня внаслідок артобстрілу армії РФ у Сіверську загинуло четверо чоловіків від 36 до 86 років.

Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України, — наголосив голова ОВА Вадим Філашкін. Поширити

Окрім цього 15 квітня окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області.

Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине.

Зазначається про пошкодження 63 цивільних об’єктів:

30 житлових будинків;

три будівлі закладу освіти;

шість господарчих споруд;

14 автомобілів;

сільгосптехніку.

Авіаудар Росія завдала по Очеретиному — вбила жінку, ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три п’ятиповерхівки, — інформують в Нацполіції. Поширити

Також окупанти вдарили гібридною бомбою "Гром-Е1" по Котлиному, пошкодивши 15 приватних осель.

Селидове війська РФ атакували керованою авіаційною бомбою "УМПБ Д-30 СМ" та чотирма ракетами "С-300". Руйнувань зазнали п’ять багатоквартирних і два приватні будинки, інфраструктура закладу освіти та аграрного підприємства.

Росія щоденно обстрілює Донецьку область

Нагадаємо, від ворожих атак російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Донецькій області 13 квітня загинуло 3 людей, ще 4 зазнали поранень.

Напередодні, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома.

Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

За день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.