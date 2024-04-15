Армія РФ обстріляла Сіверськ на Донеччині — загинуло четверо людей

14 квітня російські війська з реактивної артилерії обстріляли Сіверськ на Донеччині. Через обстріл загинули четверо чоловіків.
Що відомо про атаку РФ Сіверська
14 квітня внаслідок артобстрілу армії РФ у Сіверську загинуло четверо чоловіків від 36 до 86 років.
Окрім цього 15 квітня окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області.
Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине.
Зазначається про пошкодження 63 цивільних об’єктів:
30 житлових будинків;
три будівлі закладу освіти;
шість господарчих споруд;
14 автомобілів;
сільгосптехніку.
Також окупанти вдарили гібридною бомбою "Гром-Е1" по Котлиному, пошкодивши 15 приватних осель.
Селидове війська РФ атакували керованою авіаційною бомбою "УМПБ Д-30 СМ" та чотирма ракетами "С-300". Руйнувань зазнали п’ять багатоквартирних і два приватні будинки, інфраструктура закладу освіти та аграрного підприємства.
Росія щоденно обстрілює Донецьку область
Нагадаємо, від ворожих атак російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Донецькій області 13 квітня загинуло 3 людей, ще 4 зазнали поранень.
Напередодні, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома.
Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.
За день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.
У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова.
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