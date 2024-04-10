У Костянтинівці на Донеччині під завалами будинку знайшли загиблих жінку та дитину

Зранку 10 квітня у Костянтинівці на Донеччині на місці влучання російської авіабомби рятувальники вилучили тіла 2 загиблих осіб, серед яких 1 дитина.

У Костянтинівці загинуло 3 людини

Українські рятувальники вилучили з-під завалів тіла 43-річної жінки і її 12-річного сина. Пошукові заходи завершені.

У ДСНС повідомляють, що вчора, 9 квітня, російська авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.

Рятувальники ліквідували пожежу будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н.

У прокуратурі додали, що ще дві людини отримали поранення. Попередньо, РФ скинула на будинок авіаційну бомбу «КАБ-500».

У Донецькій ОВА уточнюють, що через авіаудар руйнувань зазнали 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівля.

Ситуація у Донецькій області

9 квітня війська РФ обстріляли Слов’янськ, де зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень троє мешканців. За попередніми даними, війська держави-агресора застосували для ураження міста РСЗВ «Смерч».

Загалом за добу росіяни 14 обстріляли населені пункти Донеччини.

Окурім трьох загиблих, ще 9 людей отримали поранення — у Красногорівці, Соколі, Слов'янську, Костянтинівці.

У Нью-Йорку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка.