Росія завдала авіаудару по Костянтинівці. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала авіаудару по Костянтинівці. Є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

Російська армія 9 квітня завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Внаслідок цього є постраждалі та жертва.

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

Вдень 9 квітня по Костянтинівці було нанесено авіаудар.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.

Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини — триває пошукова операція.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.

Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.

Росіяни обстрілюють Донбас

Філашкін повідомив, що російська армія також вдарила по селу Сокіл в Очеретинській громаді.

Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні.

На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ нанесла авіаудар по Костянтинівці. Поранено дитину
Армія РФ нанесла авіаудар по Костянтинівці. Поранено дитину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала п’ять авіаударів у районі Берислава — ОВА
Повітряні Сили ЗСУ
Берислав
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала авіаудару по будинку в Донецькій області. Є загиблі та поранена
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ завдала авіаудару по будинку в Донецькій області. Є загиблі та поранена

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?