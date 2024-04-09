Росія завдала авіаудару по Костянтинівці. Є загиблий та поранені

Російська армія 9 квітня завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Внаслідок цього є постраждалі та жертва.

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

Вдень 9 квітня по Костянтинівці було нанесено авіаудар.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.

Наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини — триває пошукова операція. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.

Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.

Росіяни обстрілюють Донбас

Філашкін повідомив, що російська армія також вдарила по селу Сокіл в Очеретинській громаді.

Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні.

На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.