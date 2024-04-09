Росія завдала авіаудару по Костянтинівці. Є загиблий та поранені

Російська армія 9 квітня завдала ударів по населених пунктах на Донеччині, зокрема й місту Костянтинівка. Внаслідок цього є постраждалі та жертва.
Авіація РФ бомбила Костянтинівку
Вдень 9 квітня по Костянтинівці було нанесено авіаудар.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни завдали авіаційного удару.
Також він уточнив, що загалом бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.
Раніше повідомлялося, що росіяни об 11:30 вдарили по Костянтинівці. О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинилися через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.
Росіяни обстрілюють Донбас
Філашкін повідомив, що російська армія також вдарила по селу Сокіл в Очеретинській громаді.
Там постраждала одна людина, її вже доправили до лікарні.
На тлі цих обстрілів Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.
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