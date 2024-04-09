Россия нанесла авиаудар по Константиновке. Есть погибший и раненые

Российская армия 9 апреля нанесла удары по населенным пунктам в Донецкой области, в том числе и городу Константиновка. В результате есть пострадавшие и жертва.

Авиация РФ бомбила Константиновку

Днем 9 апреля по Константиновке был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, россияне нанесли авиационный удар.

Пока известно о 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — идет поисковая операция. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Также он уточнил, что в целом бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Ранее сообщалось, что россияне в 11:30 ударили по Константиновке. В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.

Россияне обстреливают Донбасс

Филашкин сообщил, что российская армия также ударила по селу Сокол в Очеретинской громаде.

Там пострадал один человек, его уже доставили в больницу.

На фоне этих обстрелов Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.