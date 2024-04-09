Россия нанесла авиаудар по Константиновке. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла авиаудар по Константиновке. Есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Read in English
Читати українською

Российская армия 9 апреля нанесла удары по населенным пунктам в Донецкой области, в том числе и городу Константиновка. В результате есть пострадавшие и жертва.

Авиация РФ бомбила Константиновку

Днем 9 апреля по Константиновке был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, россияне нанесли авиационный удар.

Пока известно о 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — идет поисковая операция.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Также он уточнил, что в целом бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Ранее сообщалось, что россияне в 11:30 ударили по Константиновке. В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.

Россияне обстреливают Донбасс

Филашкин сообщил, что российская армия также ударила по селу Сокол в Очеретинской громаде.

Там пострадал один человек, его уже доставили в больницу.

На фоне этих обстрелов Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. Ранено ребенка
Армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. Ранено ребенка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла пять авиаударов в районе Берислава — ОВА
Воздушные Силы ВСУ
Берислав
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла авиаудар по дому в Донецкой области. Есть погибшие и ранены
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?