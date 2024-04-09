Россия нанесла авиаудар по Константиновке. Есть погибший и раненые

Российская армия 9 апреля нанесла удары по населенным пунктам в Донецкой области, в том числе и городу Константиновка. В результате есть пострадавшие и жертва.
Авиация РФ бомбила Константиновку
Днем 9 апреля по Константиновке был нанесен авиаудар.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, россияне нанесли авиационный удар.
Также он уточнил, что в целом бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.
Ранее сообщалось, что россияне в 11:30 ударили по Константиновке. В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.
Россияне обстреливают Донбасс
Филашкин сообщил, что российская армия также ударила по селу Сокол в Очеретинской громаде.
Там пострадал один человек, его уже доставили в больницу.
На фоне этих обстрелов Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.
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