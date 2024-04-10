Утром 10 апреля в Константиновке Донецкой области на месте попадания российской авиабомбы спасатели изъяли тела 2 погибших, среди которых 1 ребенок.

В Константиновке погибли 3 человека

Украинские спасатели изъяли из-под завалов тела 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. Поисковые мероприятия завершены.

В ГСЧС сообщают, что вчера, 9 апреля, российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение.

Спасатели ликвидировали пожар строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р.

В прокуратуре добавили, что еще два человека получили ранения. Предварительно РФ сбросила на дом авиационную бомбу «КАБ-500».

В Донецкой ОВА уточняют, что из-за авиаудара разрушению подверглись 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Ситуация в Донецкой области

9 апреля войска РФ обстреляли Славянск, где получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения трое жителей. По предварительным данным, войска государства-агрессора применили для поражения города РСЗО «Смерч».

Всего за сутки россияне 14 обстреляли населенные пункты Донбасса.

Окурим троих погибших, еще 9 человек получили ранения — в Красногоровке, Соколе, Славянске, Константиновке.

В Нью-Йорке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка.