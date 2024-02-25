Армия РФ разрушила вокзал в Константиновке. Есть раненая

Российские террористы после полуночи, 25 февраля, нанесли массированный удар по Константиновке Донецкой области. В результате ударов разрушений получило здание железнодорожного вокзала.
Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке
Как пишет полиция, предварительно враг атаковал ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.
В частности, разрушения получили:
здание железнодорожного вокзала;
храм;
2 частных и 12 многоквартирных домов;
21 магазин;
19 торговых павильонов;
три учебных заведения;
2 административных здания;
почта;
киоск.
Обстрелы Донецкой области
Как рассказывал председатель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, в течение суток враг обстрелял:
Покровский район — в Марьинском обществе обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Максимилиановка. Среди ночи россияне обстреляли Селидово;
Кроматорский район;
Бахмутский район — в Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской общине поврежден дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановском обществе обстреляны Переездное и Верхнекаменное.
Российский обстрел села Константинопольское Кураховской общины в Донецкой области убил одного человека, еще 9 ранены.
Начальник ОВА Вадим Филашкин сообщает, что среди раненых — 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет, которым была оказана необходимая медицинская помощь.
Россияне обстреляли Константинопольское из «Ураганов» — 13 снарядов попали по территории села.
По информации Филашкина, в результате обстрела повреждены многие дома. Территория осматривается, устанавливаются последствия.
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