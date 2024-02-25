Армия РФ разрушила вокзал в Константиновке. Есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ разрушила вокзал в Константиновке. Есть раненая

Прокуратура Донецкой области
вокзал
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Российские террористы после полуночи, 25 февраля, нанесли массированный удар по Константиновке Донецкой области. В результате ударов разрушений получило здание железнодорожного вокзала.

Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке

Как пишет полиция, предварительно враг атаковал ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская.

Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны вследствие выбитого оконного стекла, — рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов.

В частности, разрушения получили:

  • здание железнодорожного вокзала;

  • храм;

  • 2 частных и 12 многоквартирных домов;

  • 21 магазин;

  • 19 торговых павильонов;

  • три учебных заведения;

  • 2 административных здания;

  • почта;

  • киоск.

Обстрелы Донецкой области

Как рассказывал председатель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, в течение суток враг обстрелял:

  • Покровский район — в Марьинском обществе обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Максимилиановка. Среди ночи россияне обстреляли Селидово;

  • Кроматорский район;

  • Бахмутский район — в Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской общине поврежден дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановском обществе обстреляны Переездное и Верхнекаменное.

Российский обстрел села Константинопольское Кураховской общины в Донецкой области убил одного человека, еще 9 ранены.

Начальник ОВА Вадим Филашкин сообщает, что среди раненых — 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

Россияне обстреляли Константинопольское из «Ураганов» — 13 снарядов попали по территории села.

По информации Филашкина, в результате обстрела повреждены многие дома. Территория осматривается, устанавливаются последствия.

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