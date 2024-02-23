В Донецкой области задержали информаторку РФ, которую завербовал сын из "ДНР"

Российская агентка разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. Ее завербовал собственный сын-боевик "ДНР".

СБУ задержала информаторку РФ в Донецкой области

По данным следствия, фигурантка пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ на Бахмутском направлении.

В зоне особого внимания приспешницы врага были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня.

Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Ведомости женщина мессенджером передавала своему сыну – боевику оккупационных группировок РФ, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

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Что угрожает задержанному

Сотрудники СБУ задержали женщину в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов. При обыске в помещении задержанной изъят мобильный телефон с поличным.

По данным следствия, фигуранткой оказалась жительница Донецкой области, которую к разведывательно-подрывной деятельности против Украины привлек собственный сын.

Женщина обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также расспрашивала «нужную» информацию во время общения с соседями.

Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.