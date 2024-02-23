На Донеччині затримали інформаторку РФ, яку завербував син з "ДНР"

Російська агентка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Її завербував власний син-бойовик «ДНР».

СБУ затримала інформаторку РФ на Донеччині

За даними слідства, фігурантка намагалася виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

У зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню.

Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Відомості жінка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

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Що загрожує затриманій

Співробітники СБУ затримали жінку у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка із одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка Донеччини, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію під час спілкування із сусідами.

Їй оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.