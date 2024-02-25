Армія РФ зруйнувала вокзал в Костянтинівці. Є поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зруйнувала вокзал в Костянтинівці. Є поранена

Прокуратура Донецької області
вокзал

Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.

Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці

Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла, — розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Зокрема руйнувань зазнали:

  • будівля залізничного вокзалу;

  • храм;

  • 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;

  • 21 магазин;

  • 19 торговельних павільйонів;

  • три заклади освіти;

  • 2 адміністративні будівлі;

  • пошта;

  • кіоск.

Обстріли Донецької області

Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв:

  • Покровський район — у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;

  • Кроматорський район;

  • Бахмутський район — у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Російський обстріл села Костянтинопільське Курахівської громади на Донеччині вбив одну людину, ще 9 — поранено.

Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що серед поранених — 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років, яким була надана необхідна медична допомога.

Росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» — 13 снарядів влучили по території села.

За інформацією Філашкіна, внаслідок обстрілу пошкоджено багато будинків. Територія оглядається, встановлюються наслідки.

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