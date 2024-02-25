Армія РФ зруйнувала вокзал в Костянтинівці. Є поранена

Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.
Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці
Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.
Зокрема руйнувань зазнали:
будівля залізничного вокзалу;
храм;
2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
21 магазин;
19 торговельних павільйонів;
три заклади освіти;
2 адміністративні будівлі;
пошта;
кіоск.
Обстріли Донецької області
Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв:
Покровський район — у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;
Кроматорський район;
Бахмутський район — у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.
Російський обстріл села Костянтинопільське Курахівської громади на Донеччині вбив одну людину, ще 9 — поранено.
Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що серед поранених — 4 підлітки: 12, 14, 15 і 16 років, яким була надана необхідна медична допомога.
Росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» — 13 снарядів влучили по території села.
За інформацією Філашкіна, внаслідок обстрілу пошкоджено багато будинків. Територія оглядається, встановлюються наслідки.
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